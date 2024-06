Torsdag skulle Danmarks bedste 5. klasse på cyklen findes.

Skolecykelløbet havde samlet 100 skoleelever for at dyste i tre discipliner: Fart, power og balance.

Formålet med cykelstævnet er at uddanne børn til at begå sig i trafikken, samtidigt med at de får en dejlig dag.

Sådan lyder det fra medarrangør Allan Poulsen, som du kan høre mere fra i videoen.