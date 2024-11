Børnefamilie blev nervøs og måtte ringe til politiet efter høje brag

Maria Stokholms mand blev så nervøs over de høje brag i Næsby mandag aften, at han blev nødt til at ringe til politiet.

- Jeg lå og sov med min datter, og så hørte vi nogle meget høje lyde. Det lød som kanonslag. Der blev fyret fire-fem stykker af mellem klokken 21 og 21.30. Min mand ringede til politiet, for han blev nervøs, men de sagde, de havde fået mange henvendelser, og der allerede var en patrulje på vej, siger Maria Stokholm fra Næsby.

Også Jytte Thorhauge der luftede sin hund, måtte vende hjem igen på grund af de høje brag.

- Jeg kunne mærke på min hund, at den var temmelig bange.

Ifølge Fyns Politi er der tale om noget fyrværkeri, som er blevet fyret af på parkeringspladsen ved et supermarked på Bogensevej i Odense. Der er ingen sigtede i sagen.