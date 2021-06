Børnekræftafdeling bliver i Odense: Planerne om at rykke til København er endegyldigt droppet

Ledende overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Marianne Skytte Jakobsen, er enig i, at det var den rigtige beslutning at droppe centraliseringen.

- Jeg er glad for, at vi nu ved, at vi skal blive her i Odense og fremadrettet kan arbejde efter det. Og det er vigtigt at tage med, at resultatet ender her fordi kvaliteten i hele Vestdanmark er i top, siger Marianne Skytte Jakobsen.

Hun roser familierne og forældrene, der tog intiativ til en underskriftsindsamling, fordi de var så frustrerede over centraliseringen.

- Det tilkendegiver jo meget godt, hvad de mener i den sag, siger den ledende overlæge.



Forældrenes fortjeneste

Jane Hetimann skriver på Facebook torsdag tak til de berørte forældre. Ifølge hende har de kæmpet en brav kamp for at bevare børnekræftbehandlingen i de enkelte byer.