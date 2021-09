'Børnenes viceborgmester' om pladsmangel i skolen: - Vi har store udfordringer foran os

Som 'børnenes viceborgmester' er det så nok at kalde det en ambition. Kan du garantere, at det bliver ordnet?

- Nu har jeg lært efter mange år i politik, at man skal passe på med at garantere noget som helst. Jeg kan i hvert fald love, at jeg vil arbejde benhårdt for at vi får ordentlige fysiske forhold på vores folkeskoler. Det har jeg gjort i rigtig mange år, det vil jeg fortsat kæmpe for.

Problemet er ikke isoleret til Munkebjergskolen. Vi har kendskab til flere andre odenseanske folkeskoler, hvor der ikker er plads nok i forhold til de anbefalinger, som for eksempel Danske Skoleelever kommer med. Hvad vil I gøre ved det?

- Rom blev ikke bygget på en dag. Vi bliver nødt til hvert eneste år at få prioriteret det her område. Vi har fundet rigtig mange midler til at få gjort noget ved alle vores skoler. Vi er i gang, men det er klart, at der er også meget store udfordringer foran os.