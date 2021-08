Boksedreng fra Blokken: Hårdtslående Vollsmose-dreng vil vise bydelens bedre sider

FilmFyn har støttet projektet med 900.000 kroner, og direktør Klaus Hansen er begejstret over resultatet.

- Det er en serie, man rent ud sagt bliver glad i låget over, fordi man ser, at der også er et andet Vollsmose, og den historie, synes jeg, er vigtig at fortælle, siger han.

- Det er vigtigt for danskerne at få indblik i Vollsmose og i det her tilfælde børn i Vollsmose.

Lukker ikke øjnene

Selvom der er reelle problemer med bandekriminalitet i området, mener instruktøren ikke, at serien lukke øjnene for problemerne.

- Jeg synes, vi har prøvet også at vise den dårlige side af Vollsmose. I serien ser man for eksempel også, at der er et skuddrab, og man ser, at Rida er involveret i en lille smule slåskamp, så jeg synes ikke, vi lukker øjnene for det. Og så skal man huske på, at det er en børneserie, og den virkelighed, vi har skildret, er børnenes virkelighed. Hvis man er ældre, så er det måske nogle andre ting, der foregår, siger Andrea Storm Henriksen.

For Rida Aziz Al-Tamimi betyder det meget, at han gennem dokumentarserien kan komme til at fremstå som rollemodel for en hel bydel.

- Jeg er virkelig stolt i dag. Det er jo noget, jeg gerne vil vise, og endelig kommer det ud, siger han lørdag aften til gallapremieren.

Serien er fra søndag tilgængelig på DR Ultra.