Boligområde spærret af: - Vi kunne ikke afvise sprængstoffer

Man finder ud af, at man i hvert fald ikke kan afvise, at det kunne have noget med sprængstoffer at gøre Bjarne Puggaard, indsatsleder, Fyns Politi

En stor del af onsdagen var politi og sprængstofeksperter til stede på Dianavænget i det sydvestlige Odense.

Her blev en mistænkelig genstand undersøgt.

Til aften fortæller Bjarne Puggaard, der er indsatsleder hos Fyns Politi, at man har undersøgt en lejlighed i nummer 24.

- I forbindelse med en anden efterforskning i løbet af dagen, der finder man noget, man er lidt i tvivl om. Og de efterforskere, der er her, spørger baglandet, hvad det eventuelt kunne være.

- Det skal så siges, at den efterforskning har ikke noget med sprængstoffer at gøre, og så finder man ud af, at man i hvert fald ikke kan afvise, at det kunne have noget med sprængstoffer at gøre, fortæller Bjarne Puggaard.

Med mistanken om sprængstoffer blev der indkaldt sprængstofeksperter fra Forsvaret, også kaldet EOD eller bomberydderne, og den fjernstyrede robot Rullemarie.

Hvordan har I undersøgt den her lejlighed?

- Vi har haft EOD'erne til at undersøge den, de har jo forstand på sprængstof, og da de ikke har fundet noget, har vi så haft vores bombehunde inde i lejligheden, fortæller indsatslederen.

Bombehundene fandt ifølge Bjarne Puggaard heller ikke noget i lejligheden, så ved 20-tiden forlod politi og sprængstofeksperter Dianavænget.

Politiet var til stede på Dianavænget det meste af onsdagen efter mistanke om sprængstoffer i en lejlighed. Foto: Morten Urup Skov

Kan du fortælle, hvad den genstand I fandt, hvad det var for noget, siden I blev mistænksomme?

- Nej, det kan jeg ikke sige mere om.

Bjarne Puggaard oplyser, at den person, som er involveret i en anden efterforskning, vil blive præsenteret for, hvad onsdagens arbejde har bragt frem i lyset.

- Men umiddelbart har jeg ikke noget, der indikerer, at han skal præsenteres for yderligere sigtelser i forhold til den mistanke, vi havde.

Dianavænget blev spærret af først på eftermiddagen, hvor politiet var massivt til stede med tre-fire mandskabsvogne. Desuden var der tilkaldt både en lægebil, en ambulance og en brandbil.

Afspærringen tiltrak mange mennekser, og Fyns Politi måtte flere gange i løbet af dagen bede de nysgerrige om, at gøre plads så efterforskerne kunne arbejde.