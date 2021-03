Boligpriser på himmelflugt udfordrer førstegangskøbere

Der har været fuld fart på boligmarkedet den seneste tid, og det kommer i den grad sælgerne til gode. Men det gør det samtidig svært at være ny på boligmarkedet.

For de hurtige salg betyder udsigt til yderligere prisstigninger, lyder det fra Nationalbanken i en ny prognose for den danske økonomi.

Førstegangskøberne Nana og Simon Bugge Siggaard bor lige nu i et lejet rækkehus og er udfordret af de høje priser.

- Vi troede, vi kunne få lidt mere med det budget, vi har. Men det hele ligger lige et par hundredetusind over, hvad vi troede, et hus ville koste, siger Simon Bugge Siggaard, der sammen med sin hustru kigger på hus i Højby.

I år spås huspriserne til at blive 9,7 procent højere end sidste år. Det er næsten tre gange så højt som i den seneste prognose fra december.

Sælger er overrasket over pris

Parret har kigget seriøst efter et hus i Odense de seneste to måneder, for nu skal det være.

- Vi vil gerne sætte os i noget permanet. Vi vil gerne have et hus, for vi har et lille barn, vi gerne vil give et hjem. Og så kunne vi godt tænke os at bruge vores penge i banken til noget konstruktivt, siger Simon Bugge Siggaard.

Hos husets ejer, Rud Thomsen, er børnene flyttet hjemmefra, så han vil derimod gerne flytte i noget mindre. Han har været overrasket over den pris, huset kan sælges til.

- Den er næsten blevet fordoblet på de 18 år. Det er en forholdsvis høj pris, men det er markedet, der gør det, siger Rud Thomsen.

Ude af komfortzonen

Det går over stok og sten på boligmarkedet, og der har været rift om huset med otte fremvisninger på den uge, det har ligget på nettet, fortæller Jesper Hviid, der er ejendomsmægler og indehaver af Realmæglerne i Odense.

- Vi har været vant til at læne os op ad statistikker og kvadratmeterpriser i forskellige områder af Odense. Men vi er trådt lidt ud af den komfortzone, fordi priserne er stukket af, siger han.

Priserne på boligmarkedet sprænger alle statistikker.

- Lige nu ser vi stigninger på rækkehuse, gode familievillaer, ældre lejligheder inde i Odense, og så ser vi selvfølgelig også sommerhusmarkedet, der også stikker lidt af, siger Jesper Hviid.

Flere må justere deres forventninger

De unge førstegangskøbere har været nødt til at nedjustere deres forventninger på grund af de stigende huspriser.

- Man bliver nødt til at komme ud på markedet, for man ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Hvis markedet stiger, og du køber på vej op, så stiger det som regel mere, siger Simon Bugge Siggaard.

Det er svært at finde en bolig til salg, så også sælger må justere på sine forventninger til sit nye hjem. Han flytter derfor ind i et mindre, lejet hus til en start.

- Jeg tror, der er syv til salg i Højby i øjeblikket, og vi vil gerne blive i området, siger Rud Thomsen.