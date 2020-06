Boligselskab truer med gebyr: Lejere har ikke sorteret affaldet godt nok

Man kan diskutere, om vi har lavet den rigtige formulering. Jimmy Andersen, direktør, Odense Bolig

- Hvis ikke I bliver bedre til at sortere jeres affald, må vi meddele, at der vil ske opkrævning af de ekstra tømninger hos lejerne, og at der efterfølgende vil ske huslejestigninger.

Sådan står der i en mail fra boligselskabet Odense Bolig, der er sendt til selskabets lejere på Kanslergade i Odense.

Mailen er dog skåret lidt for skarpt, lyder det fra direktør Jimmy Andersen.

- Man kan diskutere, om vi har lavet den rigtige formulering. Det er nok nærmere et gebyr, som skal pålægges dem, der ikke sorterer ordentligt. Der vil ikke være tale om en generel huslejestigning, og jeg kan godt forstå, hvis nogen har kunnet misforstå det, siger han til TV 2/Fyn.

Affald bliver ikke sorteret

Ifølge mailen har selskabet konstateret, at nogle af lejerne ikke er gode nok til at sortere det restaffald, de putter i lejemålenes affaldsskakter.

Der er blandt andet fundet madaffald, dåser, pap og papir, og den slags skal i containeren på parkeringspladsen.

Gebyret skal dække opkrævninger fra Odense Renovation, der bliver sendt til Odense Bolig.

Hvem gør det godt nok?

TV 2/Fyn har spurgt Jimmy Andersen, hvordan Odense Bolig planlægger at finde ud af hvem, der ikke sorterer godt nok.

- Det kan vi kun vide, hvis der er nogen lejere, der smider noget ud, hvor deres navne står på. Det har vi oplevet mange gange, siger han.

Hvis opgaver bliver det så at lede efter navne i restaffaldet?

Jeg skulle gerne melde mig frivilligt. Mette Vindheim, lejer

- Som udgangspunkt er det vores viceværter, der sørger for, at ejendommene ser ordentlige ud. Hvis de kan se, at der er nogen, der putter det forkerte i skraldespandene, og de kan dokumentere det, så er det deres opgave at notere det.

Ifølge Jimmy Andersen har Odense Bolig flere gange informeret beboerne om, at affaldet ikke bliver sorteret godt nok.

Lejerne modtog skriftlig orientering i november måned, og i forbindelse med den seneste mail havde selskabet vedhæftet en forklaring på, hvad der er mad- og restaffald.

- Så det er ikke sådan, at lejerne ikke har fået nogen information om det, siger direktøren.

Lejer melder sig frivilligt

TV 2/Fyn har mandag talt med flere lejere på Kanslergade 30 og 32, der har modtaget mailen fra Odense Bolig. En af dem er Mette Vindheim.

Hun fortæller, at hun har brugt en del tid på at tænke over, hvordan sagen kan håndteres mere positivt.

- Jeg har selv sorteret i årevis, og jeg har seks skraldespande oppe i min lejlighed til forskelligt affald. Men for andre er det sikkert ikke så nemt, siger hun.

Nyheden om potentielle ekstraomkostninger falder ikke i god jord hos hende.

- Jeg synes ikke, det er okay. Min pointe er, at hvis der bliver betalt ekstragebyr, så betaler vi i så fald for, at vi får lov til at svine.

Lejere kan hjælpe hinanden

Derfor overvejer hun at foreslå Odense Bolig, at lejerne selv hjælper hinanden med at blive skarpere til opgaven.

- Det kunne være med en form for vejledning til beboerne. Eller man kan bede boligselskabet om at gå rundt og spørge folk, om de har styr på sorteringen. Jeg skulle gerne melde mig frivilligt, siger hun.

Den udstrakte hånd bliver hilst velkommen hos direktøren for Odense Bolig.

- Hvis der er nogen, der vil hjælpe til, så er det fantastisk. Alle de lejere, der vil være med til at sprede budskabet, de skal være velkomne, siger han.