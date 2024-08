Boligsjusk sender Emma på gaden - men hun er 1.500 kilometer væk

Det var i den ungarske varme, at beskeden i går tikkede ind i Emma Tærnings og hendes bofælles e-boks, og så blev ferien godt og grundig ødelagt.

Her stod, at de skal være ude at deres lejlighed i Kongensgade 69 i Odense inden klokken 12 på fredag, fordi et påbud har konstateret, at der er sammenstyrtningsfare ved ejendommen.

Det samme gælder bygningens øvrige beboer.