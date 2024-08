Bombe blev placeret få meter fra Lars' hoveddør

Mens de fleste beboere på Nyborgvej 189 lå og sov, listede to mænd sig ind i opgangen og placerede en bombe.



Nogle meter fra bomben var Lars Christensen få timer for inden gået i seng. Han var uvidende om, at der var blevet placeret en bombe på den anden side af hans hoveddør, der var så kraftig, at Fyns Politi vurderer, at samtlige beboere i opgangen ville være blevet udsat for dødelig fare, hvis den var eksploderet.

- Det er et rent blodbad, man er villig til at risikere for at ramme formentlig én person. Det er helt vanvittigt, fortæller Lars Christensen til TV 2 Fyn.