Borgere skal betale flere skraldepenge: Men nye initiativer har ingen effekt på klimaregnskab

Men trods merudgiften er effekten på Odenses samlede CO2-regnskab til at overse, erkender rådmanden:

- Hvis du tænker på Odenses egentlige klimaregnskab kommer det for "skub et" og "skub to" (etape et og etape to af forslaget, red.) ikke til at have en effekt. Det er mere på den samlede udledning, vi som land har, hvis vi bliver bedre til at genbruge og reparere.

En dråbe i havet

De små gå- og cykelvenlige genbrugspladser skal målrettes de cirka 44 procent husstande i Odense Kommune, der ikke har bil.

Pladserne vil kunne modtage udvalgte relevante affaldstyper og have et særligt fokus på direkte genbrug, så produkter kan gives videre uden først at have været indsamlet som affald.

Som en del af forslaget skal der desuden installeres de såkaldte "byttebokse", hvor borgere kan aflevere og finde genbrugelige ting. Boksene vil blive opstillet i det centrale Odense, forstæder og landsbyer.

Initiativerne skal bidrage til at nå målet i Odense Kommunes klima- og affaldsplan om, at endnu mere affald skal genbruges og genanvendes.

De møder opbakning hos professor og institutleder på Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet Jens Ejbye Schmidt:

- Der bliver smidt ekstremt mange ting ud, som både er fuldt funktionsdygtige og endda ikke engang har været brugt. Det kan være, at man vil gerne vil have en brødrister i en ny farve, og så ryger den gamle ud. Derfor giver det god mening med direkte genbrug, siger han til TV 2 Fyn.