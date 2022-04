Borgere skuffede efter støjmøde med letbanen: - Håbet er væk

- Inden debatten havde jeg et lille håb om, at de kunne løse problemerne. Men det håb er væk nu. Retorikken er jo gået fra, at den vil være fuldstændig støjsvag til, at nu skal vi acceptere det. De havde stillet os i udsigt, at den ikke ville larme mere end en elbil, men lige nu støjer det så meget, at det er uudholdeligt at bo i lejligheden, siger Leif Nielsen.

Ingen tillid

Undervejs i debatten, der blev sendt direkte på tv2fyn.dk, luftede Claus Jørgensen fra gruppen sin frustration over, at letbanen ifølge ham ikke tager borgernes klager over de støjgener, som området er ramt af i forbindelse med testkørslerne af letbanen, specielt seriøst.

Beboerne i området sendte de første klager over støjen i slutningen af 2021, da letbanen påbegyndte testkørslerne.

- Og i den periode fra slutningen af 2021 føler jeg ikke, at I har gjort noget som helst for at nedbringe de støjgener, der har været fra starten af. Så derfor har jeg ikke den store tillid til, at det vil ske, siger Claus Jørgensen.