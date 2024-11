Onsdag havde politikere i byrådet i Odense sidste chance for at ændre på den meget omdiskuterede trafikplan for Skibhuskvarteret.

Men sidst på aftenen blev det endeligt besluttet med et flertal i byrådet, at man vil lukke en del af Skibhusvej i Odense for biler.

Men både flere butiksejere og beboere i kvarteret står dagen efter tilbage med en skuffelse, selvom de nu må acceptere kvarterets fremtid.

Hver dag kører 8.000 biler gennem den sydlige del af Skibhusvej, hvilket altså ikke bliver muligt, når planen er gennemført.