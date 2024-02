Borgmester afviser dobbeltmoral: Lejere undtager fra krav om social dumping

Men ifølge Borgmesterforvaltningen er der en række argumenter, der taler imod at indføre brug af klausulerne i forbindelse med erhvervsudlejning via kommunalt ejede selskaber.

Et af argumenter lyder, at lejemålene bliver mindre attraktive. Dette vil i særdeleshed gå ud over økonomien og konkurrenceevnen for de af selskaberne, der agerer på et 100 procent kommercielt marked, anfører forvaltningen.

Peter Rahbæk Juel afviser dog, at det - og dermed hensynet til at sikre de mange arbejdspladser f.eks. på Odense Havn - er den primære årsag til beslutningen om at undtage erhvervsudlejning via kommunal ejede selskaber fra de selvsamme krav, som kommunens leverandører ellers skal leve op.

- Nej, det er ikke det argument, jeg hæfter mig ved. Jeg hæfter mig ved, at arbejdsmarkedets parter også siger, "her vil vi sådan set gerne have lov til at forsvare vores overenskomster, når det kommer til private virksomheder på lejet jord". Og så hæfter jeg mig også ved, at der heller ikke er noget fortilfælde. Der er ikke andre, der gør sociale klausuler eller arbejdsklausuler gældende på lejet jord, siger han.

Afviser dobbeltmoral

Odenses Borgmester påpeger desuden, at rent juridisk hersker der en usikkerhed. Borgmesterforvaltningen vurderer, som et advokatfirma i 2018 også gjorde, at Odense Kommunes selskaber som udgangspunkt godt kan indsætte arbejdsklausulen som et krav i deres erhvervslejeaftaler.

Der kan dog være særlovgivning, som begrænser det enkelte selskab i at anvende arbejdsklausulen på erhvervslejekontrakter. Odense Havn har fået udarbejdet en juridisk vurdering, der blandt andet peger på, at de ikke kan indføre arbejdsklausulen i deres erhvervslejekontrakter grundet særlovgivning.

At der skulle være tale om dobbeltmoral, når kommunen stiller skrappe krav sine leverandører, men ikke stiller samme krav til sig selv, når kommunen lejer grunde ud via sine selskaber, afviser Peter Rahbæk Juel.

- Dobbeltmoralsk er måske lige at spidse den lidt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes faktisk, at der er en meget god sammenhæng i det, siger han og tilføjer:

- Når det handler om, at et selskab udlejer en jord, så er det jo en tredjepart, der etablerer en virksomhed på den lejet jord, og her er det arbejdsmarkedets parters opgave, at røgte de overenskomster der er, siger borgmesteren.