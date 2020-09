Borgmester anklager rådmand for at sprede misinformation om fjernvarmesagen

Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), anklager venstrerådmanden Christoffer Lilleholt for at skabe frygt og sprede misinformation, fordi han - ifølge borgmesteren - skaber et falsk billede af, at varmeprisen vil stige markant, hvis man sælger Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Men hvor er dokumentationen for den påstand, spørger borgmesteren?

Man skulle jo gerne kunne regne med en rådmand, og jeg synes, det er ærgerligt, at du bidrager til at forurene diskussionen Peter Rahbæk Juel

- Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at du misinformerer, og jeg har lidt en mistanke om, at det handler om at skabe utryghed hos odenseanerne.

Sådan sagde borgmester Peter Rahbæk Juel, da han sammen med netop Christoffer Lilleholt debatterede salget af Fjernvarme Fyn på TV 2 Fyn torsdag.

- Man skulle jo gerne kunne regne med en rådmand, og jeg synes, det er ærgerligt, at du bidrager til at forurene diskussionen. Så har du noget dokumentation for, at prisen vil stige – jeg har hørt dig sige, at det er med flere hundredetusinde kroner, så vil jeg se dokumentationen for, at varmeprisen vil stige her på Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.

Christoffer Lilleholt afviser klart, at han misinformerer og forsøger at skabe utryghed blandt borgerne i kommunen.

- Jeg har en oprigtig bekymring for den varmepris, odenseanerne skal betale. Når vi sammenligner med andre forbrugerejede fjernvarmeselskaber, hvor forbrugerne betaler en højere pris, så bliver jeg bange, siger venstremanden.

Det svar giver ifølge borgmesteren ikke rigtig mening.

- Varmeforsyningsloven beskytter forbrugerne mod prisstigninger som følge af et salg. Og staten fører tilsyn med, om forsyningsselskaber overholder loven. Så hvad varmeprisen er i jyske selskaber, er ikke relevant for Fyn. Derfor kan borgerne netop være trygge ved varmepriserne, siger Peter Rahbæk Juel.

Meget dyrere andre steder

Christoffer Lilleholt hæfter sig stadig ved de forskelle i varmepriserne, som der er mellem Fjernvarme Fyn og andre tilsvarende selskaber, hvor forbrugerne betaler op mod 40 procent mere for varmen.

- Ja, der findes en lov, og ja, der findes tilsyn. Men alligevel er der massiv forskel på, hvad man betaler for fjernvarme. Odenseanerne har en af de laveste fjernvarmepriser, og i for eksempel Kolding betaler man op mod 4.000 kroner mere om året, siger Christoffer Lilleholt.

Peter Rahbæk Juel kan slet ikke se, hvad jyske fynske fjernvarmeselskaber har at gøre med salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Når vi sammenligner med andre forbrugerejede fjernvarmeselskaber, hvor forbrugerne betaler en højere pris, så bliver jeg bange Christoffer Lilleholt

- Jeg synes ikke, det er nogen som helst form for dokumentation. Jeg oplever lidt, at der bliver spredt noget misinformation, der skaber en utryghed, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Man skal simpelthen kunne regne med, hvad vi siger som politiske ledere, siger Peter Rahbæk Juel.

- Så du kan garantere varmeprisen, spørger Christoffer Lilleholt?

- Det er sådan set større end mig, det er større end dig. Det handler om varmeforsyningsloven og den lovgivning, som Folketinget lægger, der garanterer, at som følge af salg må priserne ikke stige. Jeg synes, du skal holde dig for god til at sprede misinformation, svarer borgmesteren og uddyber:

- Uanset om du synes, vi skal sælge eller ej, så kan vi vel være enige om, at vi som politiske ledere i byen har et ansvar for, at den diskussion, vi har, den foregår på et faktuelt korrekt grundlag.

Hvis alt går, som det politiske flertal lige nu vil det, vil salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn ifølge parterne være på plads i slutningen af 2020.

