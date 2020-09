Borgmester før møde om fjernvarmesalg: Vil udskyde del af letbanens etape to

Opdatering Artiklen er opdateret med kommentarer fra Venstres Christoffer Lilleholt.

Budgetforhandlingerne i Odense Kommune begynder tirsdag morgen, og forud for forhandlingerne har borgmester Peter Rahbæk Juel (S) meldt ud, at han er klar til at udskyde en del af letbanens planlagte etape to.

- Den del af opsparingen, der angår den sydlige del, flytter vi over til investeringer i velfærdsbygninger. Det er noget, der fylder for nogle partier, og skal vi nå at finde 1,8 milliarder, så skal alle strække sig, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn.

Det er den del af etape to, som skal gå fra Sukkerkogeriet midt i byen til Odense Zoo, som borgmesteren nu vil sætte på pause.

Vil ikke droppe letbane gennem Vollsmose

Skinnerne gennem Vollsmose med endestation i Seden vil han ikke røre, for den del skal være med til at sikre forandringen af Vollsmose.

- Vi har indgået en aftale om den sidste vollsmoseplan, som blandt andet bygger på en markant forandring. Vi skal have investorer med ind, hvis det skal kunne lade sig gøre, og alle de investorer, jeg har talt med, siger, at vi skal holde fast i letbanestationer og letbaneskinner, siger Peter Rahbæk Juel.

Der mangler 1,8 milliarder kroner i budgettet, og det er nogle af de penge, borgmesteren vil finde ved at udskyde en del af letbanens etape to. Det vil bidrage med omkring 150 millioner kroner.

Venstre har meldt ud, at de ikke ønsker en etape to af letbanen, men de er glade for borgmesterens udmelding.

- Vi er rigtig glade for, at borgmesteren endelig vil forhandle og lave nogle kompromiser, men vi ser os slet ikke i letbanens etape to. Det er rigtig dyrt, og den er rigtig dyr at drive, siger Christoffer Lilleholt (V) til TV 2 Fyn.

Andre forslag

Der er langt fra 150 millioner til 1,8 milliarder, men borgmesteren har også en række andre forslag, understreger han. Dem vil han dog ikke løfte sløret for endnu.

- Jeg har haft en række fortrolige samtaler med partierne, og der er kommet input, og jeg har også selv nogle ideer, jeg vil lægge frem for byrådets partier, siger han.

Forhandlingerne begynder trisdag morgen klokken 09.00.

Hvad med fjernvarmen?

Et salg af Fjernvarme Fyn vil borgmesteren endnu ikke fortælle, om han er for eller imod.

- Det kommer jeg også til at vente med lidt endnu. Det vigstigste for mig er ikke, om vi skal sælge eller ej, det er, om byrådet evner at finde de her 1,8 milliarder, så vi har nok til daginstitutionspladser, plejehjemspladser og modernisering af skoler, siger borgmesteren.

Venstre er mere klare med deres holdning til et eventuelt fjernvarmesalg.

- Vi står stadig meget fast på, at vi ikke vil sælge fjernvarmen, men jeg håber på, at vi med det her og andre forslag kan stykke en pakke sammen, hvor vi finder pengene uden at sælge fjernvarmen, sigr Christoffer Lilleholt.

Hvis byrådet beslutter at sælge fjernvarmen, vil det bidrage med 524 millioner kroner til budgettet.