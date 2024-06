Søren Windell (K) og Christoffer Lilleholt (V) er bekymrede.

De frygter at den kollektive transport i Odense har så stort et underskud, at det kommer til at gå ud over velfærden.

Penge, der skulle have gået til skoler og ældrepleje, kommer til at gå til at redde busser og letbane i Odense, frygter de.

Men sådan ser borgmesteren ikke på det.

Peter Rahbæk Juel (S) tager det med ophøjet ro, at der budgetteres med 270 millioner kroner i underskud i 2025 og 2026 hos Fynbus og Odense Letbane.