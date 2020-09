Borgmester gav den gas: Gæster så stort på corona-anbefalinger til bryllupsfest

Fredag deltog Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i et stort bryllup i Odense mellem den lokale restauratør Thomas Pasfall og Maria Giørtsz-Behrens.

Jeg ville ikke gå til den fest. Jeg tror, jeg ville holde mig væk Hans Jørn Kolmos, professor, Syddansk Universitet

På flere videoer på Facebook ses borgmesteren danse og klappe i en stor gruppe til brylluppet, hvor der blandt andet var underholdning med bandet Aqua og entertaineren Rasmus Bjerg.

Forud for festen havde borgmesteren selv postet et billede på sin Instagram-profil.

Få dage senere har han og flere uddannelsesinstitutioner forbudt alle arrangementer med alkohol på de odenseanske uddannelsesinstitutioner.

I en video på Facebook onsdag opfordrer borgmesteren unge til at være ekstra forsigtige.

- Vi har aflyst Generator-festival, og så er det også meget vigtigt at få sendt det budskab, at alle og især unge får holdt reglerne med afstand, håndsprit, håndhygiejne, mundbind og så videre. Det er nu, vi skal stå sammen for at få smittetrykket ned igen, siger borgmesteren i en video på facebooksiden MitOdense torsdag.

Professor ville ikke gå til fest

Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos vil ikke forholde sig til den konkrete sag, men da han bliver præsenteret for videoerne fra festen, siger han til TV 2 Fyn, at forholdreglerne ikke er taget i fuldt omfang på videoen:

- Jeg ville ikke gå til den fest. Jeg tror, jeg ville holde mig væk, siger Hans Jørn Kolmos til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Hvis der var en person til stede smittet med coronavirus, en såkaldt superspreder, så ville der være mange i lokalet, der er udsat for smitte nu. Det er tydeligt, at folk ikke har den afstand, de skal have. Det er indenfor, og de er mange mennesker, og det spiller også en rolle. Ventilationen er sikkert ikke i top.

Derudover fremhæver professoren, at det også er relevant, hvordan folk opfører sig til festen.

- Folk er i feststemning. De synger, de råber, og det er også risikofaktorer i forhold til coronavirus, siger Hans Jørn Kolmos.

Gæsterne var inviteret til bryllup om formiddagen og til fest om aftenen. Som en del af festen blev der afholdt surprisekoncert på øverste etage på Brandts. Sammen dag fyldte gommen 50 år.

Gæsterne var inviteret til et såkaldt 'White Party', hvor gæsterne var bedt om at møde op i hvidt tøj.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Pasfall. Det har ikke været muligt.

Forsamlingsforbud gælder ikke

Forsamlingforbuddet er lige nu på 100 personer. På videoen ses langt flere gæster, men til private arrangementer er reglerne anderledes. Her er grænsen i stedet 500 personer.

Myndighederne opfordrer dog til, at private arrangementer med flere end 100 deltagere primært foregår siddende. Derudover opfordres deltagerne til at følge alle de generelle retningslinjer om hygiejne, afstand og ’hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.’

- Virus er ligeglad med, om det er en privat eller en offentlig fest, siger Hans Jørn Kolmos.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand til private fester Generelle anbefalinger til fysisk afstand og reduceret kontakt Hold mindst 1 meters afstand til andre personer i det offentlige rum

Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som fx: Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos én selv eller den anden, fx hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes, at den anden ser forkølet ud osv. Ved arrangementer og samvær med personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. Ved aktiviteter i bevægelse fx hurtig dans og festlege. Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. fx kælderlokaler, skakter mv.

Borgmester: - Det kan jeg ikke styre hverken som borgmester eller privatperson

Peter Rahbæk Juel bekræfter, at han var inviteret til privatfest hos Thomas Pasfall, og at selskabet i løbet af festen blev inviteret til en surprise-koncert.

- En surprise har det i sig, at man bliver taget lidt på sengen. Jeg valgte at trække mig lidt ned bagved, for jeg synes, det hele blev lidt voldsomt, og så er jeg heller ikke den store danser, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn.

Var det en god ide at deltage i den her fest?

- Det var en surprise. Jeg synes faktisk, Thomas Pasfall havde taget mange forbehold. Jeg havde også en flaske sprit i inderlommen, som blev brugt flittigt.

Det ligner ikke rigtigt på billederne, at der er taget højde for anbefalingerne?

- Det var en privatfest, jeg var invitetet til som privatperson, og jeg synes, Thomas Pasfall tog en række forholdsregler.

Er det ikke dobbeltmoralsk, at du siger, andre skal holde afstand; Generator bliver aflyst og så videre, samtidig med at du må tage til et arrangement med mange mennesker?

- Jeg er inviteret som privatperson, og så må jeg have tilid til de rammer, jeg træder ind i. Det kan jeg ikke styre hverken som borgmester eller privatperson, siger borgmesteren til TV 2 Fyn.