Borgmester godkender letbaneudvidelse på én betingelse

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel giver grønt lys til, at letbanen kan blive udvidet med den omstridte etape to. Det kræver dog, at omkostningerne på de 15 millioner kroner om året bliver fundet i det kommunale budget.

Det afslører han i et interview med TV 2 Fyn.

- Jamen det er er der (grønt lys, red). Det, der står tilbage for mig, det er at sikre, at vi kan finde pengene, og at vi kan gøre det på en måde, hvor vi først har styrket folkeskolerne og ældreområdet, siger Peter Rahbæk Juel.

Ifølge borgmesteren drejer det sig om 100 millioner kroner til folkeskolerne og 35 millioner kroner til ældreområdet.

Er du ikke bange for at tilføje flere udgifter på odenseanerne ved at give grønt lys til etape to?

- Vi bliver nødt til at investere i den kollektive transport, hvis vi vil have den som en stærk del af vores by, siger han og uddyber:

- Vi kan se, at der er over en halv million påstigere hver uge i letbanen. De er enormt glade for den, og de anbefaler faktisk i høj grad at bruge letbanen til andre. Omkring 20 til 25 procent lader bilen stå for at tage letbanen. Så det har virkelig positive effekter for byen, og hvis man ikke har modet til at investere, så får du ikke de positive effekter, og du får heller ikke den byudvikling, der kommer med, siger Peter Rahbæk Juel.

Onsdag kom det frem, at letbanens etape to bliver 292 millioner kroner dyrere end først antaget.