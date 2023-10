- Jeg er fuldstændig enig med statsministeren, sagde borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S) i dag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) brugte i sin tale ved Folketingets åbning Odense Havn som et eksempel på, at Danmark risikerer at sakke bagud i kampen om den grønne omstilling.



Ifølge Peter Rahbæk Juel er det afgørende, at processen kan gå hurtigere.

- Skal vi have havvind op at stå, så nytter det ikke noget, at der går ti år med at få lavet en havneudvidelse, siger han.