Borgmester i strid modvind: Motorvejsudvidelse spænder ben for klimaambition

Borgmesteren påpeger flere gange, at motorvejen syd om Odense er "statens vej", men at ansvaret for CO2-udledningen bliver parkeret hos kommunen.

På trods af trafikekspert Svend Tøftings udtalelser tror Peter Rahbæk Juel på, at elementerne i den grønne mobilitetsplan bliver ført igennem på den lange bane.

- Det kunne være, man skal starte med at sænke farten om aftenen og om natten, hvor støjgenerne fra motorvejen er størst for de naboer, der prøver at sove, siger borgmesteren.

Mobilitetsplan i laser

En, der tilslutter sig borgmesterens syn på statens manglende rolle i CO2-spørgsmålet, er rådmand i By- og Kulturforvaltningen hos Odense Kommune Søren Windell (K).

Overfor TV 2 Fyn giver han udtryk for, at den nuværende udregningsmetode er "tåbelig", og at man burde anvende en anden, når CO2-regnskabet skal gøres op.

- Det er uretfærdigt, at odenseanerne skal straffes for at have en motorvej, der bruges af hele landet, siger han.