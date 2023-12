Borgmester i upser - kom til at afsløre partiets taktik på Facebook

Derfor opfordrer borgmesteren også til, at alle medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe møder op til gruppemøde mandag eftermiddag. I opslaget ærgrer borgmesteren sig også over, at der kun var fem personer til stede på det seneste gruppemøde.



Kritik af V og K

Samtidig med at Peter Rahbæk Juel vil have gruppen til at stå sammen, langer han ud efter Venstre og Konservative og deres ageren i debatten. I opslaget skrev han:

"Her kommer vi nok til at gentage os selv utroligt mange gange, fordi VK aktivt forsøger at vildlede og forurene debatten."

Spidskandidat for Venstre, Christoffer Lilleholt mener, at opslaget er et udtryk for en presset borgmester.

- Opslaget vidner jo om en borgmester, der er presset, både fra medierne, der skriver sandheden om planen og oppositionen, der har stor opbakning fra odenseanerne, når vi har lyttet til dem, siger han.

Fronterne skærpet

Hele byrådet stod bag en aftale om at reducere CO2-udledningerne fra transportområdet i juni, men efter kritik af planen fra Venstre og Konservative blev der indgået et nyt forlig den 22. november, som Venstre og Konservative ikke var med i.

Lige siden har debatten om konsekvenserne af det nye forlig på området bølget frem og tilbage.

Christoffer Lilleholt mener, at opslaget viser, at borgmesteren ikke reelt ønsker en åben debat om emnet.

- Jeg er ærgerlig over, at borgmesteren ikke ønsker at have en åben og fri debat, hvor man diskuterer fakta. I stedet ønsker han at gemme sine politiske forslag bag en masse kommunikation i stedet for at fortælle, hvor store indgreb det har på trafikken.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) siger til TV 2 Fyn, at opslaget blev lagt ud som en fejl - men står ved indholdet:

- Som du nok har gættet, var det en fejl, at beskeden blev slået op offentligt. Den var tiltænkt internt. Men der er ikke noget i i beskeden, som jeg ikke har givet udtryk for offentligt. Det her handler om, at vi debatten tilbage på sporet på et faktuelt grundlag i det åbne rum og får afvist alle de myte, vi har hørt fra Venstre og Konservative. Alle som gør sig den ulejlighed at læse planen ved, at de borgerlige er rejsende i i løse påstande, og det gavner ikke debatten, siger han.