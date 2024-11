Borgmester indlagt efter operation - deler foto fra sygeseng

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er sygemeldt efter en planlagt hofteoperation. Det skriver han på Facebook.

Borgmesteren er foreløbigt sygemeldt i en uge, men der går længere endnu, før han er tilbage på fuld tid.

- Nu er jeg blevet udskrevet og skal hjem og i gang med genoptræningen, så jeg hurtigst muligt kan komme op på hesten igen. Men der kommer nok til at gå nogle uger før, at jeg fuldt ud kan løfte en normal arbejdsuge som borgmester, skriver han.

Sygemeldingen gør, at Peter Rahbæk Juel ikke deltager i aftenens byrådsmøde, hvor planerne for Skibhusvej er på dagsordenen. Følgerne fra operationen gør også, at der nok vil komme afbud til en 'række andre aktiviteter i den kommende tid'.

Borgmesteren slår fast, at han har det godt.