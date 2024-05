Borgmester jubler - Nu er resten op til Novo Nordisk

Nu er aftalen mellem Odense Kommune og Novo Nordisk så tæt på at blive til virkelighed som det kan komme, inden der er sat underskrifter på købsaftalen. I næste uge skal byrådet nemlig vedtage lokalplanen for byggeriet, og det glæder borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Det er en god dag for Odense, hvor det på myndighedsområdet går det hele op i en højere enhed. Vi har fået lavet lokalplansarbejdet for Novo Nordisk-byggeriet her i Tietgenbyen færdigt. Nu er det klar til en politisk beslutning, siger borgmester Peter Rahbæk Juel i et interview med TV 2 Fyn.

- Nu mangler vi bare byrådets beslutning i næste uge, så har vi gjort vores del af arbejdet, så de i princippet kan gå i gang med at bygge.

Naboer har sendt 30 høringssvar til lokalplanen.

- Det er et kæmpe byggeri herude, og det skal vi på ingen måde ignorere. Derfor har vi også været meget opmærksomme på at involvere nærområdet. Der har blandet andet været et stort og velbesøgt borgermøde, siger Peter Rahbæk Juel (S) og fortsætter:

- Der er blevet ændret ting i udkastet til lokalplanen. Så der er blevet forsøgt at tage hensyn, og også givet gode svar på de indsigelser der har været. Så jeg er meget tilfreds med processen.