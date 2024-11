Borgmester: Kæmpekoncerter kan ikke afholdes på Lars Tyndskids mark

I årevis er der ulovlig afholdt kæmpekoncerter på Dyrskuepladsen, men det er stadig ambitionen for borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at der fremover hvert år skal afholdes op til fire store koncerter på Dyrskuepladsen. Det kan ikke være andre steder, fastslår han i et facebookopslag.

- Det er ikke nok at have en bar mark. Der skal være rigtig god infrastruktur omkring pladsen. Folk rejser til og fra andre landsdele og fra udlandet for at gå til koncert. De tilbringer minimum en hel dag. Ofte også med en overnatning. Alt det kan Odense og Dyrskuepladsen levere. Det kan "Lars Tyndskids mark" ikke, skriver Peter Rahbæk Juel.

- Hvad med Tusindårsskoven? Den fungerer perfekt til Tinderbox. Men pladsen i skoven har ikke kapacitet til de største endagskoncerter. Nogen har foreslået, at man fælder Tusindårsskoven for at skabe mere kapacitet. Det bliver et nej tak herfra, konstaterer han.

To principielle afgørelser fra Planklagenævnet slår fast, at kæmpekoncerterne på Dyrskuepladsen i Odense i årevis er blevet afholdt ulovligt.