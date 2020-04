Borgmester kritisk over for sparekatalog: - Ikke specielt klogt at fjerne rengøring midt i en corona-tid

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel sætter spørgsmålstegn ved indholdet i det sparekatalog, som kommunens Ældre- og Handicapforvaltning er kommet med.

Forvaltningen skal spare 34 millioner kroner for at få budgettet for 2020 til at hænge sammen, og den har derfor udarbejdet et sparekatalog med en række punkter, som politikerne skal tage stilling til inden udgangen af april.

Det er vigtigt, at vi ikke handler overilet. Blandt andet at man vil fjerne rengøringen her midt i en corona-tid. Det tror jeg ikke er specielt klogt Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense (S)

Hvis politikerne vælger at følge sparekataloget, vil det for eksempel betyde, at der kun vil blive gjort rent hver tredje uge hos de ældre. Desuden ophører klippekortet, og fremover bliver der færre forebyggende hjemmebesøg.

- Det er vigtigt, at vi ikke handler overilet. Blandt andet at man vil fjerne rengøringen her midt i en corona-tid. Det tror jeg ikke er specielt klogt, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Han er ikke i første omgang klar på at finde pengene andre steder i det kommunale budget, fordi den samme udfordring, som rammer ældre- og handicapområdet, også giver problemer på andre områder.

- Det er en del af en større problemstilling, som alle kommuner oplever, at udgifterne til det specialiserede socialområde er eksploderet. Så det er faktisk ikke kun på ældre- og handicapområdet, vi ser det også på børn- og ungeområdet og beskæftigelses- og socialområdet i Odense, hvor de her udgifter de skrider. Så det er noget, vi skal tage op på landsplan, for kommunerne har brug for hjælp til det her, siger borgmesteren til TV 2/Fyn.

Læs også Farvelfærd: Odense skal spare millioner på ældre og handicappede

Den specialiserede hjælp, som borgmesteren nævner, er for eksempel personer med handicap, særlige sygdomme eller syndromer, der kræver specielle indsatser.

Skal være de rigtige løsninger

Borgmesteren opfordrer i stedet medlemmerne af Ældre- og Handicapudvalget til grundigt at gennemgå, om det er de rigtige ting, der er i sparekataloget.

- Mig bekendt er det ikke udvalget, der har bedt om at få fremsendt et sparekatalog, så det må jo betragtes som rådmandens forslag, han er kommet med. Så jeg synes, at det bedste er, at udvalget i første omgang sætter sig ned og taler om, hvorvidt det er de rigtige løsninger, der er kommet – og hvordan man kan styre bedre på de her områder, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs også Dansk Folkeparti om ældrebesparelser: - Vi kan ikke finde de penge

DF’eren Christel Gall, der også er medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune, har tidligere torsdag sagt til TV 2/Fyn, at forvaltningen har brug for økonomisk hjælp.

Hun håber derfor, at byrådet eller borgmesteren kan finde flere penge til ældreområdet på den ene eller den anden måde. For eksempel ved at genåbne budgettet for 2020.

Den idé er borgmesteren ikke så lun på.

- Der skal være noget i budgettet, som har noget med den budgetoverskridelse at gøre, som er sket på ældre- og handicapområdet. Og den sammenhæng kan jeg ikke rigtig se, siger Peter Rahbæk Juel.

Vil have Folketinget på banen

Han gentager spørgsmålstegnet ved de elementer, der er i det nuværende sparekatalog, som forvaltningen offentliggjorde onsdag aften.

- Min opfordring er at lade udvalget mødes med rådmanden for bordenden, og at de så lige tænker igennem, om det er de rigtige løsninger, de har fundet her, så det ikke går ud over den almindelige velfærd, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren opfordrer i stedet til, at det bliver gjort til en landsdækkende dagsorden – netop fordi problemet rammer alle danske kommuner.

Læs også Tove har brug for hjælp: - Hvis jeg ikke får rengøring, kan jeg ikke bo hjemme

- Der skal ikke være to sekunders tvivl om, at vi står med en stor udfordring både på ældre- og handicapområdet og andre områder, og det er fordi udgifterne til det specialiserede socialområde stiger i alle kommuner i Danmark. Derfor skal vi også have Folketinget på banen, og vi skal arbejde på at styre effektivt i udvalgene, siger Peter Rahbæk Juel.

Han forklarer, at Odense Kommune i budgettet for 2020 allerede forsøgte at forberede de stigende udgifter på det specialiserede velfærd – men at problemet allerede langt overstiger det forudsete.

- Vi har sat 35 millioner af til de her udgifter, så vi er forberedt. Men de nyeste tal viser, at udfordringen er meget større end det, vi har forberedt. Så der er en opgave, vi skal have løst i kommunen. Og det bedste er, at vi sætter os ned i båden og prøver at finde nogle årer at tage fat i og ikke bruger for meget krudt på at skubbe ansvaret rundt. Vi skal have fundet nogle løsninger, siger Peter Rahbæk Juel.