Borgmester langer ud efter borgere: De bryder isolationen for at tage på McDonald's

Anledningen til pressemødet er, at Vollsmose Sogn fredag har et meget højt incidenstal på 383,8. En ny bekendtgørelse fra sundhedsmyndighederne viser, at hvis tre konkrete kriterier er opfyldt, forpligtes byrådet i landets kommuner til at lukke alle grundskoler, sfo’er og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser i sognet. Kriterierne er:

Incidenstallet i et sogn overstiger 400

Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage

Positivprocent overstiger to procent





Vollsmose Sogn bevæger sig altså på kanten af en yderligere nedlukning. Og her er problemerne med folk, der bryder sin isolation, en af forklaringerne.

- Hvad der sker henover weekenden kan jo afgøre, hvad der skal ske, fortæller Peter Rahbæk Juel.

Vil give bøder

Nu intensiveres kampen så for at holde smitten nede.

- Der er et nyt klart mål. Vi skal stabilt ned på et incidens under 400, så Vollsmose også kan åbne, forklarer borgmesteren.

For at få styr på smitten og få borgere til at overholde sin isolation, har Peter Rahbæk Juel skrevet til flere ministre med et forslag.

Han foreslår, at man bruger samme tilgang, som i lufthavne. Her bliver folk testet, og hvis de er smittet med coronavirus skal de isoleres. Hvis den isolation brydes koster det en bøde på 3.500 kroner.

