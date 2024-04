Borgmester lovede kamp mod banderne - noget tyder på, at kampen ikke er vundet endnu

Peter Rahbæk Juel fortæller, at der nærmest ikke går en måned, uden at han forholder sig til banderne i Odense og på Fyn. Han fortæller desuden også, at Fyn er det sted i landet, hvor flest bandemedlemmer er fængslet.

- Vi har gjort rigtig mange ting gennem årene. Rigtig mange ting har haft god effekt og gjort livet sværere (for banderne, red.). Men banderne og den organiserede kriminalitet er her stadigvæk, men i et mindre omfang og en anden karakter, end den har været tidligere. Nu er den i de her multikriminelle familier, fortæller borgmesteren.