Borgmester målløs: Minister fejer Odense-plan til siden

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er ganske enkelt målløs, efter transportminister Thomas Danielsen (V) har udtalt sig om udsigterne til at sætte hastigheden ned på Fynske Motorvej omkring Odense.

Spørger man ministeren, er det nemlig en dårlig løsning, som Odense har fundet, hvis man kigger på kroner og øre kontra CO2-besparelsen.

- Jeg er lidt målløs over, at ministeren tilsyneladende fejer det så hurtigt af banen, siger borgmesteren, som dog ikke umiddelbart ser sig slået:

- Jeg hører dog også en åbning fra nogle af de andre regeringspartier på, at det er noget, vi må gå i dialog omkring. I første omgang vil jeg gøre som aftalt i forliget, og skrive til transportministeren, siger han.

Ministeren har dog andre bud på, hvad der kan give Odense en CO2-besparelse uden at sænke hastigheden på motorvejen. Han foreslår en gulerod i form af støttepuljer og ladeinfrastruktur, i stedet for hastighedsbegrænsningen, som vil være dyr for samfundsøkonomien.

- Støttepuljer til indkøb af grønne biler eller grønne brændstoffer og ladestationer. Alt hvad man ellers kan finde på vil stort set være billigere end at sænke hastigheden. Så lige nøjagtigt, hvis det er for at sænke CO2-udledningen så er det en uhensigtsmæssig måde at gøre det på, siger ministeren til TV 2 Fyn.

Klart "nej"

TV 2 Fyn har også spurgt fynskvalgte folketingsmedlemmer, hvorvidt de kunne forestille sig at sænke hastigheden på Fynske Motorvej til fordel for Odenses CO2-regnskab. Her lyder svarene ikke lovende. Eksempelvis siger Erling Bonnesen (V):

- Det siger vi klart 'nej' til.

Mens Trine Bramsen (S) svarer mere kryptisk:

- Jeg kan ikke give lovning på, at vi kan efterleve det. Der skal jo mange, mange partier ind over.

Lykkedes det ikke at få overbevist Christiansborg om, at motorvejshastigheden skal nedsættes, må Odenses politikere tilbage til forhandlingsbordet, og finde en ny løsning på byens fremtidige mobilitetsplan.

Tidligere på ugen talte TV2 Fyn med Svend Tøfting, som er trafikekspert ved Ingeniørforeningen IDA. Han mener tvært imod ministeren, at det er en god ide, at sætte hastigheden ned på motorvejen.