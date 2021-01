Borgmester: - Ny musikvideo kan optrappe bandekonflikt

Maskerede mænd, store pengebeløb og våben. Det er det billede, der bliver tegnet af Vollsmose og Korsløkkeparken i en ny musikvideo.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel frygter, at den nye musikvideo på Youtube vil få konflikterne mellem bandegrupperinger i Odense til at blusse yderligere op.

- Jeg tror, det er et bidrag ind i konflikten. Det er jeg desværre bange for, at det er, siger Peter Rahbæk Juel

Det er rapperen ZacFromThe9, der optræder i musikvideoen. Sangen hedder Oppz og er på blot et døgn blevet set 12.000 gange.

Læs også Rådmand: Vollsmose-video sætter Odense flere år tilbage

Ordet Oppz gennemgående i teksten. For de mindre hiphop-kyndige, giver det måske ikke så meget mening.

"Oppz får imam til at ringe," lyder det igen og igen i sangen.

Musikjournalist Kristian Karl har fulgt og skrevet om den danske rapscene de sidste 10 år. Han forklarer her, hvad noget af teksten handler om:

- Oppz er slang for din fjende eller modstander, fortæller Kristian Karl.

Og fjenden, som der bliver rappet om, er måske en reference til den konflikt, der hersker i Odenses bandemiljø.

- Man kan argumentere for, at videoen ikke kun viser virkeligheden, som så meget andet hiphop, men at den også er med til accelerere en konflikt, hvis vi er et sted, hvor der er to rivaliserende fraktioner, der ender med at angribe hinanden i sangene, som så yderligere får konflikten til at blusse op, siger Kristian Karl.

Peter Rahbæk Juel mener, at videoer som denne er med til at ødelægge omdømmet for bydelen Vollsmose.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det styrker jo bare det negative omdømme, de der få idioter igennem år har givet Vollsmose. Det er brandærgerligt, siger Peter Rahbæk Juel.

Maskerede mænd, store pengebeløb og våben, der bliver affyret. Det er det billede, der bliver tegnet af Vollsmose og Korsløkkeparken i en ny musikvideo. Foto: Fra Youtube