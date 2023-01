Borgmester og kulturtopper i brev: - Skammeligt med russisk juryformand for H. C. Andersen-pris

Odenses borgmester og største institutioner er chokkeret over, at en omstridt russer er blevet sat i spidsen for en børnebogspris i bysbarnet H.C. Andersens navn.

Det kontroversielle russiske valg fik tidligere på ugen dronning Margrethe til at trække sig som protektor for prisen.

Og nu siger Odenses borgmester og andre ledende ansigter i byen også fra overfor valget af den russiske kunstner Anastasia Arkhipova, som juryformand for Hans Christian Andersen-medaljen.

Det gør de i et brev stilet til foreningen IBBY, der står bag børnebogsprisen i H. C. Andersens navn.

- Det er skammeligt

Den nyudnævnte juryformand for prisuddelingen i 2024 Anastasia Arkhipova er nemlig også formand i en anden forening med forkortelsen MOCX, der ifølge brevet til IBBY fører russisk propaganda for krigen i Ukraine.



Og netop den forbindelse bekymrer Odenses borgmester og de andre underskrivere af brevet.

- Det er skammeligt, at sådan en ærefuld pris og dermed den kunst, den hylder, på denne måde søles til af krigspropaganda, lyder det i brevet, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.



Til DR siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at han og de andre underskrivere af brevet, ønsker at varetage forfatterens arv.

- Vi mener ikke, at den adfærd, som juryformanen har udvist ved at være en del af bestyrelsen for Moscow Artist Union, er foreneligt med det værdigrundlag, der er for H.C. Andersen og den måde, vi ser ham på, siger Peter Rahbæk Juel til DR.

Tager juryformand i forsvar

I brevet skriver borgmesteren, der er hovedforfatter på brevet, at han er dybt bekymret over formandsvalget.

Medunderskrivere på brevet er formand for H. C. Andersen Fonden, Stefan Birkebjerg Andersen, Direktør i H. C. Andersens Hus, Henrik Harnow og leder af H. C. Andersen Center på SDU, Torsten Bøgh Thomsen.

Brevet er stilet til formanden i IBBY International, Sylvia Vardell, der ifølge DR har svaret på brevet. I sit svar tager hun Anastasia Arkhipova i forsvar.

- Hun støtter IKKE folkemord eller Ruslands angreb på Ukraine, og hun har aldrig forsvaret krigen, skriver hun ifølge DR.

Ifølge Ritzau har Anastasia Arkhipova tidligere afvist, at hun har nogen forbindelse til MOCX' promovering af krigen i Ukraine.

TV 2 Fyn har søndag forsøgt at få en kommentar fra formanden i den danske del af IBBY, også kaldt Selskabet for Børnelitteratur.



Formand Birgitte Reindel ønsker dog ikke at stille op til interview, men henviser til en udtalelse på selskabets hjemmeside. Her gør IBBY Danmark det klart, at de ikke støtter op om Anastasia Arkhipova som juryformand for H. C. Andersen-medaljen 2024.

