Borgmester og politi med løftet pegefinger: Fynboerne skal huske at holde afstand

Fynboerne er generelt gode til at overholde myndighedernes anbefalinger, men alligevel har Fyns Politi været nødt til at udstede bøder til cirka 40 personer, der ikke har fulgt anvisningerne.

Læs også Ingen patienter: Svendborg sætter corona-afsnit på pause

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mindede derfor til et pressemøde med politidirektør i Fyns Politi Arne Gram om, at fynboerne fortsat skal overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Corona-fjenden er her stadig, og folk bliver stadig smittet. I den forgangne uge har vi set billeder med for mange samlet på Islands Brygge, og der har tilsvarende været antræk på Fyn, hvor man kunne frygte, at det hele skrider en smule, siger Arne Gram på dagens pressemøde.

Klar til ekstra skridt op af alvorsstigen

Politidirektøren fortæller, at Fyns Politi i øjeblikket er meget synligt til stede på Fyn, og at der er blevet indsat ekstra patruljer.

Vi kan ikke alle sammen samles i Munke Mose, men der er mange andre steder i byen, hvor man kan nyde solen i grønne omgivelser Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense, Socialdemokratiet

- Vi er så langt nu, at ingen kan være i tvivl om reglerne, og vi vil derfor tage et par skridt op af alvorsstigen. Vi fortsætter med at give bøder, og vi vil også kunne benytte os af opholdsforbud, hvis folk ikke forstår de sundhedsmæssige konsekvenser af at sidde for tæt, siger Arne Gram.

Særligt Munke Mose i Odense og Christiansminde Strand i Svendborg har lokket folk til at samles, og det fik politidirektøren til at komme med en reprimande til fynboerne.

- Vi ved godt, at folks tålmodighed er slidt tynd, og at mange trænger til social kontakt. Derfor kan man godt finde på at vove sig ud og tage nogle risici, der ikke er nødvendige. Men lad os nu passe på hinanden, siger Arne Gram.

Læs også Tudende hyldest: Søfolk takkes for indsats under coronakrisen

Hjemmeside med alternative muligheder

Peter Rahbæk Juel forstår godt, at odenseanerne gerne vil udenfor, når vejret viser sig fra sin pæne side. Han foreslår i den forbindelse, at man forsøger at være kreativ.

- Vi kan ikke alle sammen samles i Munke Mose, men der er mange andre steder i byen, hvor man kan nyde solen i grønne omgivelser, siger Peter Rahbæk Juel.

Til pressemødet var der opstillet en kvadrat, hvor fem personer må være samlet for at give et indtryk af, hvornår et område er for tæt pakket. Foto: Mikkel Skov Svendsen

I samarbejde med Fyns Politi har Odense Kommune derfor udarbejdet en liste over steder, hvor man kan tage ud og nyde vejret.

- Hvis man kommer til en park, og der ser trangt ud, så skal man ikke bare prøve at klemme sig ned. Man skal finde sin telefon frem og gå ind på politiets hjemmeside, så man kan finde en anden park, hvor man kan sidde i stedet, siger Peter Rahbæk Juel.

Listen over de alternative grønne områder i og omkring Odense kan findes på: www.politi.dk/hotspotsfyn