Borgmester og rådmand vil lukke rockerklubhus

I første omgang gælder en lukning i tre måneder.

Hvis klubhuset bliver brugt i de tre måneder, kan kommunen nedlægge forbud på ubestemt tid.

Kommunen har også mulighed for at nedlægge forbud igen, hvis man inden for to år efter et forbud vurderer, at gruppens tilstedeværelse på adressen ville kunne medføre væsentlig ulempe eller utryghed.