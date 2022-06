Borgmester om bandeopgør: - De interne kampe har nået groteske højder

Indsatsen mod bandekriminalitet i Odense skal hele tiden skærpes, hvis det står til borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Han kalder situationen mellem banderne grotesk.

- Det er jo fuldstændig groteske højder de her interne opgør tager. Med knivstikkeri og jagt på hinanden. Det er en alvorlig sag, siger han.



Derfor vil han også sikre, at der fortsat bliver lagt et pres på de personer og grupperinger, som står bag opgøret.

- Vi gør rigtig mange ting. Vi presser dem, der er på overførselsindkomster, og vi har kontrolgruppen på i forhold til ydelser. Vi har et tæt samarbejde mellem kommune og politi for at finde ud af, hvem der er i miljøet, og hvem der er på vej ind i det, og vi forebygger på skoleområdet, siger han.

Visitationszone i Vollsmose

I kølvandet på onsdagens overfald, hvor otte personer indtil videre er anholdt for knivstikkeri og medvirken hertil har politiet igen oprettet en visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkkeparken fra onsdag den 1. juni 2022 klokken 14.00.

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

Og det er et af mange greb, som ifølge Peter Rahbæk Juel kan dæmpe urolighederne.

- Kampen mod bander er et langt sejt træk. Og så er det jo glædeligt, at tallene også kan bekræfte, at vi er et bedre sted nu end i 2017, men vi er så langt fra færdige, det viser episoden her jo også.

Til spørgsmålet om kommunen gør nok, siger Peter Rahbæk Juel, at det er svært at vide, da karakteren af kriminaliteten hele tiden ændrer sig.

- Vi kigger hele tiden 360 grader rundt for at se, om der er ting, vi skal lægge til, for det er sådan med bandekriminalitet, at hiver du ukrudtet op det ene sted, har det en tilbøjelighed til at pible op et andet sted.



Dermed mener han dog ikke, at det på nogen måde skal accepteres i en by som Odense, at kriminelle får frit spil.

- Vi skal aldrig acceptere bandekriminalitet, men i en by på vores størrelse, hvor der også er et narkomarked, og nogen der efterspørger det, er der altid nogen, der vil prøve at sælge. Er der kriminelle penge, er der også noget at komme op og slås om, siger Peter Rahbæk Juel.

To grupperinger i Vollsmose

Personkredsen, som mistænkes for at have deltaget i hændelserne onsdag, har relation til de to grupperinger, 9hunna og NBV, der holder til i henholdsvis Vollsmose og Korsløkkeparken.

- Grupperingerne er særdeles mobile. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af kendte, aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område, skrev politiet i en pressemeddelse.

Tilbage i februar blev en 19-årig mand skudt, mens han sad i sin bil. Politiet sigtede i april en 23-årig for medvirken til drabet.