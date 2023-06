Borgmester om letbanestop: - Enormt frusterende

- Det er selvfølgelig enormt ærgerligt og frustrerende, at letbanen nu er nødt til at indstille driften i de kommende uger.

Sådan lyder det fra borgmesteren i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), ovenpå nyheden om, at Odense Letbane ser sig tvunget til at indstille driften på store dele af strækningen.

Det skyldes et løsreven facadeanker, der har holdt letbanens køreledning fastmonteret til husmuren på en bygning på Nyborgvej i Odense. Nu viser det sig nemlig, at flere facadeankre potentielt er uforsvarlig monteret.

- Det kommer midt i en periode, hvor letbanen har kørt med høj pålidelighed og tilfredshed fra de tusindvis af odenseanere, der bruger letbanen på daglig basis, siger borgmesteren og tilføjer:

- Omvendt må man bare konstatere, at sikkerheden altid skal komme i første række - og derfor er det selvfølgelig den rigtige beslutning, at Odense Letbane nu indstiller driften, mens de sikrer, at alt er som det skal være.



Erstatningsbusser indsættes på strækningen mellem IKEA og Tarup på ubestemt tid, imens skaderne undersøges.