Borgmester om vrede i Vollsmose: - Vi kan jo ikke give klare svar på én dag

Fredag præsenterede Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) en ny kæmpe kapitalindsprøjtning til omdannelsen af Vollsmose. Den politiske beslutning om at rive 1.000 boliger ned betyder, at flere borgere er nødsaget til at flytte fra bydelen. Det har mødt voldsom kritik fra flere beboere.

TV 2 Fyn spurgte borgmester Peter Rahbæk Juel om, hvor stor indflydelse de berørte borgere får på, hvor de i stedet skal bo.



Se hele interviewet her: