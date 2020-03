Borgmester roser forældre: Kun få børn har brug for nødpasning

Fra mandag morgen var der personale klar på flere folkeskoler i Odense til at stå for nødpasning. Personalet tager sig af de børn, der ikke kan blive passet på andre måder.

Seks folkeskoler i Odense holder åbent med nødberedskab. Det drejer sig om Hunderupskolen, Holluf Pile Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Sanderumskolen og Paarup Skole.

Men mange forældre har i løbet af weekenden selv fundet andre løsninger og har derfor frameldt sig nødpasningen igen.

Der er omkring 6.000 på skoleområdet fra 0. - 3. klasse i Odense Kommune. Ud af dem var der i fredags i alt tilmeldt 196 børn fra 0. - 3. klasse til nødpasning. Men det tal er faldet væsentligt mandag morgen.

- Der er 40 børn, der er mødt frem i dag, så der er god plads, hvis flere får behov for nødpasning, fortæller Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Det glæder Peter Rahbæk Juel, at så mange forældre selv har fundet pasningsmuligheder.

- Det er rigtigt godt, at forældrene har løst det selv, så vi har kunnet få et nødberedskab op at stå. Man skal ikke skamme sig over at bruge nødpasning, hvis man besidder en stilling, hvor man skal holde samfundshjulene i gang, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Nødpasning i 18 børnehuse

Forældre til 204 børn i de odenseanske dagplejer, vuggestuer og børnehave har meldt ind, at de har behov for nødpasning i hele perioden.

Odense Kommune holder ét børnehus åbent i hvert af sine institutionsområder, i alt 18 børnehuse. Derudover har 17 dagplejere nødpasning.

Odense Kommune passer omkring 10.000 børn mellem nul og seks år. Af dem var der fredag tilmeldt 159 børn i børnehuse og 45 børn i dagpleje til nødpasning.

Mandag mødte der 75 børn op i børnehusene og 38 i dagplejen.

To børn mødte op

Et af de udvalgte børnehuse er Børnehuset Marienlyst i Odense centrum. Børnehuset har til daglig 88 vuggestue- og børnehavebørn. Men institutionen er nu nødinstitution for i alt 400 børn.

Mandag mødte kun to børn frem til nødpasning, fortæller daglig pædagogisk leder Maria Søberg fra Børnehuset Marienlyst.

- Det siger mig, at vi har en stor forældregruppe, der faktisk tager det her alvorligt, og som er gode til at hjælpe hinanden og finde alternative løsninger, siger Maria Søberg.

Vask hænder

Det er skruet op for rengøringen i nødinstitutionerne, og der er lavet klare anvisninger til forældrene.

- Vi har skærpet fokus på håndhygiejne, så når forældrene er kommet med deres børn, så har de skullet sørge for selv at vaske og spritte deres og børnenes hænder, inden de afleverede dem til en voksen, fortæller Maria Søberg fra Børnehuset Marienlyst.

Ved alle indtjekningsskærme i børnehuset er der opstillet sprit, som skal bruges både før og efter, forældrene har tjekket børnene ind.

- Det er vigtigt, for at vi ikke får spredt de her smittemiljøer, siger Maria Søberg.

Hvis nogle forældres situation ændrer sig, og de får behov for nødpasning, skal de kontakte deres faste institutionskontakt.

