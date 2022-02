Borgmester sender tanker til ukrainsk venskabsby: - Det gør ondt at se på

Den fynske borgmester har ligesom mange andre fulgt konflikten de seneste uger. Han oplever især sin borgmesterkollega Vitali Klitschko som en tydelig figur for både borgerne i Kiev og ikke mindst hele Ukraine, fortæller han.

- På den måde har han været et vigtigt symbol - ikke bare for borgerne i Kiev men også for Ukraine. Han skubber tilbage for det russiske overfald, som der sker.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen er Kiev under angreb fra flere sider, og der er meldinger om civile drab i hovedstaden. Det udtaler hun fredag på et pressemøde.

Hun tilføjer samtidig, at Danmark har en særlig forpligtelse til at hjælpe Ukraine og eventuelle flygtningestrømme fra landet.