Borgmester truede med at droppe to nye forvaltninger under langvarigt konstitueringscirkus

Nu viser det sig, at borgmesteren undervejs i forhandlingerne overvejede at parkere de to milliondyre forvaltninger, fordi han og de øvrige partier i konstitueringskredsen under ingen omstændigheder ønskede at give Enhedslisten en rådmandspost.

En post, der ellers var blevet gjort mulig for Enhedslisten efter partiet forrige søndag indgik en aftale med Venstre, der ville udløse en rådmandspost til Enhedslistens spidskandidat Reza Javid.

Uspiseligt

Ifølge flere kilder med førstehåndsviden fra konstitueringsforhandlingerne på rådhuset i Odense i dagene efter valget var tanken om en rådmandspost til Reza Javid så uspiselig for Peter Rahbæk Juel – og flere af de øvrige konstitueringspartier - at de truede med at vende tilbage det oprindelige styre i byen med kun fem forvaltninger og i stedet etablere to såkaldte særudvalg - paragraf 17, stk. 4-udvalg – til at håndtere politik-områderne sundhed og klima, indtil en eventuel re-konstituering til næste år kunne bane vejen for dannelsen af to regulære forvaltninger inden for klima og sundhed.

I givet fald ville den model betyde, at der alligevel ikke var plads i rådmandskabalen til socialdemokraternes Tim Vermund, der var udset til at blive klimarådmand, og de konservatives Tommy Hummelmose, der står til at blive sundhedsrådmand fra årsskiftet.