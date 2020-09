Borgmester: - Vi har penge til at støtte en modernisering af stadion

Skal Odense Kommune lægge penge på bordet for at modernisere Odense Stadion?

Det spørgsmål kommer til at fylde en del forhandlingerne om næste års budget, som partierne i Odense Byråd begynder på i dag torsdag.

Odense Kommune og ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event, har i næsten et år været i seriøs dialog om, hvad en modernisering af stadion skulle indeholde, og hvad det kunne koste. Det viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået. De prisoverslag man er kommet frem til, lyder på en samlet pris på knap 100 millioner kroner.

Men Odense Kommune kommer på ingen måde til at lægge hele beløbet, slår borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fast over for TV 2 Fyn:

- Jeg kan roligt sige, at vi ikke kommer til at lægge 100 millioner up front. Vi skal have flere parter på i et offentligt-privat partnerskab mellem kommunen og så én eller flere private investorer, som kan se en idé i at lave udvikling på stadion og i hele området omkring stadion, siger borgmesteren.

Læs også Bilag afslører: OB og Odense Kommunes millionplaner for nyt Odense Stadion

- Hvor meget vi vil betale, er jo noget af det, vi skal tale om til forhandlingerne i dag. Og så vil jeg lige slå fast, at der ikke ligger nogen færdig plan for, om vi skal lave en fuld renovering på én gang eller i etaper over årene - eller hvordan et endeligt projekt ser ud. Men vi går gerne forrest for at få andre investorer med.

- Alle parter skal lægge penge på bordet

Pengene til et sådant projekt kan Peter Rahbæk Juel godt finde.

- Vi har nogle anlægspenge, som vi skal prioritere, og ud af den ramme vil vi finde penge til det. Forleden indgik vi aftale på 1,8 milliarder kroner til renovering af folkeskoler, dagtilbud, seniorboliger og plejehjem, og her sikrede vi også, at vi kan anlægge nye og renovere gamle kunstgræsbaner og renovere bestående idrætsfaciliteter. Og havde den aftale ikke været på plads, havde jeg ikke foreslået at bruge penge på stadion, siger Peter Rahbæk Juel.

I har netop sagt ja til at sælge Fjernvarme Fyn og taget af reserverne til at finansiere de her 1,8 milliarder kroner. Er det så rimeligt, at I også renoverer stadion? OB får jo som kommerciel virksomhed noget ud af det her...

- Ja, men vi skal jo gøre det sammen med dem. Jeg vil gerne have, at alle parter forpligter sig til hinanden og lægger penge på bordet. Og det kan jeg også mærke, at der er en interesse i.

Et salg er ikke aktuelt

Det er Odense Kommune, der ejer størstedelen af Odense Stadion, det vil sige tre af tribunerne og selve græsbanen. Odense Sport & Event ejer vip-tribunen. Derfor er det også Odense Kommune, der har forpligtelsen til at sikre, at faciliteterne er i orden, siger borgmesteren.

- Det er vigtigt at have en god og moderne hjemmebane for byens Superliga-hold. Faciliteterne skal være ordentlige, og hvis ikke vi renoverer, risikerer vi, at det ikke er egnet til superliga-fodbold indenfor en årrække, siger Peter Rahbæk Juel.

OM ODENSE STADION Odense Stadion blev oprindeligt bygget i 1941.

Efter "Miraklet i Madrid", hvor OB i 1994 slog Real Madrid ud af Europa Cuppen, besluttede politikerne i Odense Kommune i 1996, at stadion skulle bygges om og renoveres.

Det nye Odense Stadion stod klar i september 1997 med en kapacitet på 18.790 tilskuere.

Under ombygningen blev der af økonomiske årsager ikke lagt varme i banen, så i 2004 blev det gjort, så man kunne leve op til de kravene.

Året efter købte OB hovedtribunen af Odense Kommune og byggede den om med flere og bedre faciliteter for sponsorer. Odense Kommune ejer de resterende tre tribuner og banen. Se mere

Bilag fra aktindsigten, som TV 2 Fyn har fået, viser et kæmpe efterslæb på Odense Stadion. Mange ting lever slet ikke op til hverken Uefa's eller Divisionsforeningens anbefalinger for, hvad et moderne stadion skal kunne. Lige nu er det kun græstæppet og lyset på stadion, der lever op til kravene.

Kunne I ikke have overvejet at sælge Odense Stadion i stedet for at stå for renoveringen?

- I teorien kunne vi godt sælge stadion, men så skal der også være én, der vil købe det og påtage sig forpligtelsen.

Forhandlingerne om næste års budget startede klokken 12.