Borgmester vil afsætte flere penge til folkeskolen

Folkeskolen er blevet et varmt emne på Odense Rådhus, efter flere forældre har sendt et bekymringsbrev til politikerne. I kølvandet er der dukket en række konkrete episoder op, der blandt andet gælder trusler med kniv og fødselsdagstæsk.

Fredag fortalte Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, til TV 2 Fyn, at han er klar til at sætte flere penge af til de odenseanske folkeskoler. Det gør han på baggrund af et brev, som 30 ud af kommunens 32 skolebestyrelser sendte til byrådsmedlemmerne.

- Jeg tror, at penge helt klart er en del af svaret. Da jeg så forældrenes henvendelse, sad jeg med en fornemmelse i kroppen om, at det brev kunne jeg selv have været medunderskriver på, siger han.