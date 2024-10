Borgmester vil have lov til at straffe foreninger for vold

Efter mødet med DBU føler borgmesteren sig betrygget i, at DBU har værktøjerne til at løse konflikten mellem Serie 2-klubberne.

- DBU har muligheden for at skride ind med konsekvenser i det omfang, det er nødvendigt, og jeg blev også oplyst om, at der er nogle kendelser på vej i deres appel-system. Det vil DBU fortælle om, når de er klar, siger borgmesteren.

Borgmesteren fortæller dog, at der er et stykke vej igen til at løse situationen, da det vil kræve hårdt arbejde at få de andre klubber til at føle sig trygge ved at spille mod FIUK igen.

Plads til passion, men...

Peter Rahbæk Juel giver udtryk for, at den appel, han selv og by- og kulturrådmanden vil rette til ministeren, ikke er et forsøg på at fjerne den passion, der er omkring sporten. Han mener dog, at det i denne situation er gået for vidt.

- Der er jo eksempler på afbrudte kampe, slagsmål på banen og tilskuere, der har blandet sig. Det har intet med foreningskultur eller at gå til stålet at gøre. Det er en fuldstændig anden verden, som har budt sig ind på banen her, fortæller borgmesteren