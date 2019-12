Borgmester vil have møde om Odeon-sag: - Der har været lidt for mange forklaringer

De skiftende forklaringer på, hvorfor den kinesiske og Kina-kritiske teatertrup Shen Yun fik aflyst sin optræden i Odeon, får nu Odenses borgmester til at bede om endegyldig forklaring fra kulturhusets ledelse.

- Der har været lidt for mange forklaringer i den her sag. Det er også derfor, at jeg gerne vil have, byrådet beder partnerskabet, som vi har med Odeon, om at mødes hurtigst muligt, så vi kan trænge til bunds i den her sag, og vi kan få at vide, hvad der er foregået, siger han til TV 2/Fyn.

I sidste uge meldte Enhedslisten ud, at man ville have sagen for byrådet, og rådmænd fra både Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF har kritiseret forløbet og udtrykt behov for, at man kommer til bunds i sagen.

Det bakker borgmesteren nu op om.

Når man beder om et møde og ikke en redegørelse, hænger det sammen med, at man ifølge borgmesteren ikke juridisk kan forlange en redegørelse fra Odeon. Årsagen er, at det er et privat selskab, der forpagter lokalerne og driver Odeon, mens Odense Kommune blot er ejer af lokalerne.

Gennem partnerskabsaftalen kan kommunen dog indkalde til et ekstraordinært møde mellem Odeons ledelse og stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, hvor sagen er det eneste punkt på dagsordenen.

- Jeg har tillid til, at når vi indkalder partnerskabet ekstraordinært, så kan vi også få en sammenhængende forklaring på, hvad der er foregået. Det er nødvendigt for, at Odeon og Odense kan komme videre fra den her sag, som på nærmest sin egen forunderlige vis er gået lidt i selvsving de sidste uger.

Flere forklaringer

Sagen tog sin begyndelse i oktober, hvor en aftale mellem truppen og kulturhuset så godt som var på plads, og et kontraktudkast blev fremsendt af Odeon til Shen Yun Performing Art.

14. oktober blev der holdt møde mellem parterne, og samme dag modtog Shen Yun en mail om, at der var reserveret 50 hotelværelser til kunstnerne.

Dagen efter meddelte Odeon pludselig, at kontrakten alligevel ikke kunne blive til noget, da den store sal i Odeon netop disse dage var booket til en konference for en "stor, lokal aktør".

Den lokale aktør har dog over for TV 2/Fyn benægtet, at man har booket salen i Odeon.

Onsdag i denne uge kom der så en ny forklaring på, hvorfor Shen Yun alligevel ikke kunne optræde 2. og 3. april i Odeon.

- Når dansetruppen kom i klemme og fik aflyst en aftale, der ellers var under et døgn fra at blive skrevet under, så hænger det sammen med, at man ønsker at lave om på, hvilke arrangementer man fylder Odeon med, lød det fra bestyrelsesformand for Odeon og H.C. Andersen Kongrescenter A/S, Jens Belling i en pressemeddelse.

Torsdag kunne TV 2/Fyn afsløre, at Odeons oprindelige forklaring, om at man havde foretaget dobbeltbooking var usand.

I sidste uge afviste borgmesteren, at en nærmere undersøgelse var nødvendig.

- Det, der ændrer situationen nu, er, at der er kommet en ekstra forklaring, og jeg tror, det bedste vil være, hvis vi får indkaldt partnerskabet, får sat os ned, får vendt hver en sten i det her, så alle kan se, hvad der er op og ned og dermed også skabe et grundlag for, at vi kan komme videre.

Forbudt i Kina

Shen Yun Performing Arts blev dannet af kinesiske kunstnere i 2006 i New York i USA. Teatertruppen udspringer af Falon Gong-bevægelsen, der siden 1999 har været forbudt i Kina.

Shen Yun ønskede at genopdage autentisk og traditionel kinesisk kultur, som de mener bliver undertrykt af det kinesiske styre. Shen Yuns forestilling med klassisk kinesisk dans og musik er blevet opført flere steder i både USA, London og Berlin. I Danmark har Shen Yun optrådt i Aarhus.

Men ofte når Shen Yun optræder bliver arrangørerne presset af Kina, der ønsker forestillingerne aflyst. Det er sket i både udlandet, og da Shen Yun optrådte i Aarhus, hvor Musikhuset ifølge Politiken fik et brev fra Den kinesiske Ambassade. Shen Yun Performing Art blev af ambassaden kaldt for et politisk redskab for den i Kina forbudte Falon Gong bevægelse.

Resolutionsteksten borgmesteren vil sætte på dagsordenen til byrådsmødet 11. december. "Odense Byråd noterer sig med beklagelse, at det samlede forløb af en mulig booking af det kinesiske show Shen Yun har haft en karakter, hvor det potentielt kan skade både Odeons og Odenses omdømme. Odense Byråd pålægger stadsdirektøren uden unødig ophold til i henhold til operatøraftalen at indkalde partnerskabsmøde, hvor Odeons oplysninger om og redegørelse for det samlede forløb er eneste punkt. Stadsdirektøren skal derefter sikre, at Odense Byråd orienteres. Odeon er en vigtig satsning for hele Odense og et betydningsfuldt aktiv, som det også kommer til udtryk i forpagterens tilbud og forretningsplan Mit. Dit. Vores Odeon. Odeon skal være et central kulturelt samlingspunkt i byen og understøtte vækst og udvikling ved at tiltrække gæster til møder og konferencer. Odense Byråd forventer, at sagens forløb har givet Odeon anledning til en række refleksioner, og at denne læring betyder, at Odeon fremover vil håndtere lignede situationer hensigtsmæssigt til glæde og gavn for de fælles ambitioner for Odeon." Se mere