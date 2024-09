Borgmester vil lokke 1.000 elever fra privat- til folkeskole

Tag socialt ansvar

Ud over en tilførsel af 100 millioner kroner, ønsker borgmesteren også, at der bliver lagt et større ansvar over på privatskolerne, når det kommer til at løse de sociale udfordringer, der findes blandt kommunes børn og unge.

Her bør de private skoler i kommunen være med til - i endnu højere grad - at sikre, at det specialiserede område med udfordrede elever bliver løftet.

- De (privatskolerne, red.) bliver nødt til at løfte deres del af de opgaver, vi har med de børn, vi har i byen. Der er nogle, der løfter, og så er der nogle, der ikke gør. Der skal vi i fremtiden have klarhed over, hvilke skoler der løfter hvad, siger han.

Kan koste forårs-sfo'er

Odense Kommune yder i dag tilskud til privatskolerne på samlet 1,8 millioner kroner årligt. Pengene går specifikt til, at der kan laves forårs-sfo, som det er nu. Et tilskud, som borgmesteren ikke udelukker bør ses på i fremtiden, hvis andelen af udsatte elever ikke øges på privatskolerne.



På landsplan viser tal fra Undervisningsministeriet, at Folkeskolen har en andel af børn med særlige behov på 4,4 procent, mens den på privatskoler er 2,9 procent.

- Jeg synes, der er brug for stærke private tilbud, men det handler om, at privatskolerne også skal løse de sociale udfordringer, vi har i kommunen, så det ikke kun bliver børn uden udfordringer, som går på privatskolerne. Det skal vi have et overblik over, så vi ved, hvilke skoler, der løfter hvilke opgaver med øje for det specialiserede område, siger Peter Rahbæk Juel.