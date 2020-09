Borgmesteren vil udskyde beslutning om fjernvarmesalg

Sagaen om det mulige salg af Fjernvarme Fyn fortsætter.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har nu bedt om at få genoptaget forhandlingerne om vilkårene for det eventuelle salg af fjernvarmen.

I den forbindelse stiller han konkrete krav til den potentielle køber - Energi Fyn - som senest mandag klokken 10 skal give borgmesteren svar på to spørgsmål.

For det første vil Peter Rahbæk Juel have svar på, hvad Energi Fyn kan gøre for at betrygge odenseanerne om, at prisen på fjernvarmen ikke vil stige efter et salg.

I aftalen står der allerede, at Energi Fyn ikke har intentioner om at lade priserne stige, men det er ikke nok for borgmesteren.

- Vi har været igennem en offentlighedsfase på over tre uger, og jeg kan stadig mærke på borgermøderne, at den største bekymring er, om fjernvarmeprisen kommer til at stige som følge af et salg. Så jeg vil gerne bede Energi Fyn gøre sig nogle overvejelser om, hvad de kan gøre for at gøre borgerne trygge omkring, at prisen ikke stiger, siger Peter Rahbæk Juel.

Han har ikke noget konkret bud på, hvordan Energi Fyn skal løse den opgave på tilfredsstillende vis. Altså om han søger efter en garanti i kontrakten, en oplysningskampagne eller noget helt tredje.

- De må lægge hovederne i blød. De er jo vant til at have elkunder, så jeg er sikker på, at de godt kan gøre sig nogle tanker om, hvad der skal til, siger borgmesteren.

Fortsat på fynske hænder

Den anden ting, som Peter Rahbæk Juel gerne vil have Energi Fyns garanti for, handler om at sikre, at fjernvarmen ved et salg bliver på fynske hænder.

Netop det perspektiv kalder borgmesteren for ’afgørende’.

- Enten som kommunalt ejet eller som andelsejet, altså hvor det er fjernvarmekunderne sammen med elkunderne, der ejer virksomheden, som ved Energi Fyn, siger borgmesteren.

Han påpeger, at der lige nu er en passus i købsaftalen, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt for eksempel et jysk, forbrugerejet selskab kan overtage Energi Fyn.

- Der vil jeg godt have en garanti for, at i tilfælde af et salg, så bliver fjernvarmen på fynske hænder. Det er afgørende vigtigt for mig, siger Peter Rahbæk Juel.

Køber forundret

Hos Energi Fyn bliver borgmesterens udmeldinger modtaget med både ro og overraskelse.

- Jeg er da noget forundret efter over, at der efter et års sonderinger og drøftelser nu skal yderligere krav på bordet. Vi har strakt os langt i nogle benhårde drøftelser, så det er da overraskende, at dette kommer frem nu, siger Energi Fyns bestyrelsesformand, Søren Thorsager.

Men selv om han er overrasket over de strammere krav, vil Søren Thorsager, der er tidligere socialdemokratiske rådmand i Odense Kommune, nu gå i gang med at undersøge, hvordan Energi Fyn kan leve op til de fornyede krav fra borgmesteren.

- Hos Energi Fyn er vi ikke sådan nogen, der bliver vrisne, vi bidder os fast i bordkanten. Og jeg vil bruge weekenden på at tale med bestyrelsen og drøfte, om vi på nogen måde kan imødekomme de har krav.

Hvad læser du af de krav, Peter Rahbæk Juel stiller?

- Jeg læser mest af alt, at det er politisk svær sag. Jeg har deltaget i borgermøderne, og der er ingen tvivl om, at varmepriserne har fyldt meget. Det står soleklart i aftalen, at der ikke bliver pillet ved fjernvarmepriserne. Men vi anerkender, at der er en politisk interesse i, at der blive tydeliggjort, og de må vi så undersøge om vi kan imødekomme, siger Søren Thorsager.

Svar er afgørende for videre forløb

Energi Fyn har i første omgang fået til mandag klokken 10 til at svare på borgmesterens spørgsmål. Først derefter vil Peter Rahbæk Juel tage stilling til, om Socialdemokratiet vil gå videre med salget af fjernvarmen.

- Kan de gøre noget, der er betryggende i forhold til prisen, og kan de give en garanti for, at det bliver på fynske hænder, så er fjernvarmen en del af det videre forhandlingsforløb med de andre partier. Kan de ikke det, tager vi det af bordet, og så må vi gå andre veje for at finde pengene til velfærd. Det bliver svært, men sådan er det, siger Peter Rahbæk Juel.

Både politiske modstandere og medspillere har efterspurgt svar fra den socialdemokratiske borgmester på, hvordan partiet stiller sig i forhold til et salg. Og selv om Peter Rahbæk Juel godt kan forstå utålmodigheden, så understreger han, at de nye krav ikke kun er for at købe sig tre dages ekstra betænkningstid.

- Vi vil gerne tage den demokratiske samtale og diskussionen alvorligt, og derfor har vi afventet med at komme med vores holdning. Og der er simpelthen nogle bekymringspunkter, vi skal have afklaret. Men min klare forventning er, at vi i løbet af næste uge har en afklaring på, hvad der kommer til at ske med Fjernvarme Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.