Borgmesters håndtering af letbane-strid møder kritik: - Den her åbenhed skal på banen nu

Han har længe været imod at indlede en anden fase af letbaneprojektet. Med den nye oplysninger om økonomiske problemer opfrodrer han derfor andre politikere til at tage stilling til projektets fremtid.

- Det her gør bare yderligere, at os 29 politikere, der sidder i Odense byråd bør og skal spørge sig selv, om ikke man skal tage stilling til det her nu. Så når borgerne går til valg, så vælger de ud fra, om man vil have en etape to eller ej. For det fylder meget hos odenseanerne, fortæller Araz Khan.

Tiltro til letbanen

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 FYN om sagen. Han oplyser dog til fyens.dk, at økonomiudvalget tidligere er blevet orienteret om konflikten med Comsa. Peter Rahbæk Juel har tiltro til, at Odense Letbane håndterer forhandlingerne rigtigt.

- Jeg synes generelt, at letbanen har fået meget opmærksomhed fra offentligheden, og jeg oplever også, at letbanen kommunikerer proaktivt på rigtigt mange ting, siger Peter Rahbæk Juel til avisen og fortsætter.

- På den anden side er det også letbanens opgave at værne om skatteborgernes midler, når de forhandler med underleverandører. Så på den ene side skal man være åben, men på den anden side skal man også beskytte sin forhandlingsposition over for en leverandør, der jo har et incitament for at få så mange penge som muligt.