Borgmestre vil sætte ind over for brændeovne

Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ønsker sammen med sine socialdemokratiske kolleger i landets to andre storbyer, København og Aarhus, at få mulighed for at forbyde brændeovne, skriver avisen Danmark.

Ønsket kommer efter Socialdemokraterne i 2018 foreslog, at kommuner skal have mulighed for at forbyde brændeovne i områder med megen partikelforurening, hvor der samtidig er mulighed for fjernvarme eller naturgas.

- Det er vigtigt, at vi som kommune har værktøjerne til at skride effektivt ind, når vi ved, at partikelforurening skaber sygdom og overdødelighed, siger Peter Rahbæk Juel til avisen Danmark.

Borgmestrene bakker samtidig op om S-regeringens oplæg til et lovforslag om en ejerskifteordning, hvor boligkøbere tvinges til at udskifte ældre brændeovne.

Forslaget er sendt i høring frem til 3. marts, og det er planen, at ordningen skal træde i kraft i 2021.

De ældre brændeovne udleder omkring fem gange så stor en partikelmængde som nye, men partikeludledningen fra en ny brændeovn er stadig 20 gange større end fra en gammel lastbil, som er forbudt i miljøzoner i byerne.

I Odense har stort set hele kommunen adgang til billig fjernvarme. Men alligevel er der ifølge en opgørelse fra 2018 12.000-13.000 brændeovne i kommunen, skriver avisen Danmark.

Byrådet har afsat penge til at kortlægge luftforureningen i kommunen fra i år, og det arbejde er så småt begyndt. Resultatet vil være afgørende for, hvor og om borgmesteren vil benytte sig af en mulighed for at forbyde brændeovne i specifikke områder.

- Er der steder, hvor vi kan se, at luftkvaliteten er ringe, vil jeg ikke tøve med at reagere. Det skylder vi de mennesker, der er ofre for luftforureningen, siger Odense-borgmesteren til avisen.

Peter Rahbæk Juel håber, at odenseanerne i mellemtiden vil bruge den skrotningsordning, der resten af året giver borgerne 2.000 kroner til skrotning af brændeovne fra før 1995.

Han håber også, at den fynske virksomhed Exodraft får held til at sælge sine partikelfiltre til brændeovne.

- Jeg forestiller mig, at de, der bruger brændeovne i Odense, for det meste gør det for hyggens skyld. Men det er ikke så hyggeligt, når man ser på de sundhedsmæssige risici og de 400 dødsfald, der årligt kan ledes tilbage på partikelforurening fra brændeovne. Når vi har den viden, ser jeg det også som en bunden opgave at komme i gang med at omstille samfundet på en god og social ordentlig måde, så vi kan få alle med, siger Peter Rahbæk Juel til avisen Danmark.

Prisen på filtre kan halveres

Filtrene fra Exodraft kan fjerne 95 procent af partiklerne fra forbrændingen, og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, mener, at det bør være ved lov at at anvende partikelfiltre i brændeovne.

Et filter fra Exodraft koster i øjeblikket 14.000 kroner, men virksomheden regner med, at prisen vil falde til 7.000-8.000 kroner, hvis efterspørgslen øges.

- Selv moderne brændeovne udsender ganske mange partikler, og derfor er det formentlig nødvendigt med et filter. Det er fornuftigt, vi får lavet regler, for der er menneskeliv på spil her. Derfor kan vi godt tillade os at have forventninger til, at der sker noget, siger Jacob Bundsgaard, og mener, at det kan kun være brændeovnsejeren, der skal betale regningen.

Frank Jensen, overborgmester i København, ser hellere, at brændeovne udfases, fordi filtrene kun reducerer partikeludledningen og ikke kan fjerne den helt.

- Der er ingen grund til, at vi tillader den mindste forurening fra brændeovne i områder, hvor vi har god, klimavenlig fjernvarme, siger han til avisen Danmark.

Frank Jensen har tidligere foreslået, at den nuværende skrotningsordning hæves til 5.000 kroner per brændeovn, og at der samtidig kommer forbud mod at etablere nye brændeovne i boliger med adgang til fjernvarme.