Brændte knogler og 2.000 år gammel kniv: Nu skal der pilles i fortidsfund fra otte års gravearbejde

Derfor er Maria Elisabeth Lauridsen også spændt på at få kigget nærmere på de hundredevis af fund fra udgravningen. Mange ting kan nemlig gemme sig under lagene af jord og skidt.

Kniven var dog så ekstraordinært et fund, at Maria Elisabeth Lauridsen tvivler på at finde noget af samme kaliber.

- Det er nok ikke noget, der rydder overskrifter. Det har jeg svært ved at tro, fortæller hun.

Men skattejagten fortsætter, og man kan jo blive overrasket.

- Man skal jo aldrig sige aldrig. Og altså, vi tager da gerne én til, siger hun.

Museum Odense forventer at arbejdet med at undersøge de mange fund kommer til at tage tre år.