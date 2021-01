Bramsen afviser blankt: Officersskoler skal ikke rykke til Fyn

Et nordjysk folketingsmedlem foreslog for to uger siden at rykke de danske officersuddannelser til Fyn, og dermed også potentielt flytte 8.000 arbejdspladser med til Fyn.

I et indlæg i mediet Altinget skrev det socialdemokratiske folketingsmedlem blandt andet:

- Mit forslag om at samle officersskolerne midt i riget vil løse flere udfordringer. Regeringen og det meste af Folketinget ønsker en udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden, skrev Bjarne Laustsen.

Spørgsmålet blev onsdag præsenteret for den fynskvalgte forsvarsminister Trine Bramsen (S) i Folketingets spørgetime.

- En aftale er en aftale

Forslaget blev taget op i Folketinget af den ligeledes fynske venstremand Lars Christian Lilleholt, der for to uger siden også bakkede op om forslaget og fandt det interessant.

Trine Bramsen indleder med at fortælle, at i alt udgør forsvarsministeriets område af arbejdspladser inden for blandt andet hæren og flyvevåbenet 20.000 arbejdspladser. Ud af de 20.000 arbejdspladser er 16.000 allerede placeret udenfor København.

- Jeg har godt set forslaget. Jeg vil også gerne tage forslaget op med forligskredsen, såfremt der kommer henvendelser herom. Det er der ikke endnu, siger Trine Bramsen.

Hun fortsætter herefter med at fortælle, at der i forsvarsforliget, der blev indgået før hendes tid, blev indgået en aftale om at fastholde en 150 år gammel tradition om, at Hærens Officersskole bliver på Frederiksberg Slot.

- Jeg har det sådan, at en aftale er en aftale, og derfor henholder jeg mig til det, siger hun til Lars Christian Lilleholt.

Droner og robotter er bedre end officerskolen

I Bjarne Laustsens debatindlæg og forslag i Altinget om at flytte de 8.000 arbejdspladser til Fyn med officersskolerne, fremhæver han, at der ikke er mange af hærens eller Forsvarets hverken arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner på Fyn. Det er Trine Bramsen enig i.

- Når det gælder om at etablere uddannelsespladser på Fyn, vil jeg bestemt ikke afvise det. For det er jo helt rigtigt, at Fyn er tyndt befolket af hærens uddannelsespladser, siger hun og fortsætter:

- Men jeg ser ikke officersskolerne som det mest oplagte, hvad angår lokale arbejdspladser, siger Trine Bramsen.

Men hun ser til gengæld andre muligheder i Fyn også inden for forsvaret. Hun fortsætter sit svar i spørgetimen med at fremhæve, hvordan drone- og robotteknologi kunne være oplagt for Fyn.

Slet ikke enig

Lars Christian Lilleholt ser sig ikke nødvendigvis helt tilfreds med svaret.

- Når nu det kommer fra så fremtrædende en socialdemokrat, så er jeg meget interesseret i at høre, om det overhovedet er noget, regeringen vil overveje. Det kommer vel ikke ud af det blå, når det kommer fra ham, spørger Lars Christian Lilleholdt.

Trine Bramsen fremhæver tilgengæld den afsluttende bemærkning i indlægget fra Altinget: "Indlægget er imidlertid ikke udtryk for Socialdemokratiets holdning, men kun Bjarne Laustsens holdning."

- Mange af uddannelserne aftjener tjenestepligt overalt i landet, så derfor er jeg faktisk slet ikke enig i, hvad der skrives i indlægget. Det afspejler ikke den virkelighed, der er, siger Trine Bramsen.

- Skal jeg forstå det sådan, at det er en blank afvisning af Bjarne Laustsens forslag, spørger Lars Christian Lilleholdt.

- Det synes jeg lige, at jeg svarede ret klart på, siger Trine Bramsen.

Satellit-ordning kan komme på tale

Selvom det lød som en blank afvisning af forslaget, så foreslår Trine Bramsen selv, at man kan lave en satelit udgave af uddannelsen, på samme måde som man har gjort med politiuddannelsen.

- Det vil jeg meget gerne i dialog med ministeren om, siger Lars Christian Lilleholt.

Dermed opfordrer han til, at en satellitudgave på Fyn af officersskolernes uddannelse tages med til drøftelse i forligskredsen.