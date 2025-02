Branche er hårdt ramt - vil tiltrække elever med anderledes dag

Seks gange om året går en speciallæge i gynækologi i land på Ærø for at tilse og behandle gravide kvinder på øens lokale sygehus.

Lægen kunne have set fire gange så mange patienter i Svendborg. Alligevel nægter tre partier at afskaffe ordningen.

- SF stemmer nej. Det gør vi da. Jeg synes, det er meget trist for de kvinder, hvis de nu skal tage færgen for at blive set af en specialist. Og de skal jo ikke bare til Svendborg men helt til Odense. Det er en dagsrejse for at blive set af en læge i et kvarter, siger regionsrådsmedlem Annette Blynel (SF), som også er medlem af regionens Sundhedsudvalg.

Hun får opbakning fra både Konservative og Enhedslisten - til trods for, at tilbuddet i OUHs sparekatalog fremstår åbenlyst ineffektivt.

“Den gynækologiske speciallæge, der i løbet af seks arbejdsdage har set 15 patienter på Ærø, ville kunne have udredt/behandlet 60-72 patienter på seks arbejdsdage med et fyldt ambulatorie-program i Svendborg eller Odense,” står der i et sparekatalog til politikerne.